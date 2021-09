«Il Tiro con l’Arco – dice Nino Vario, presidente della Baupark – è una disciplina sportiva nella quale occorrono principalmente passione e costanza nell’allenamento che, quando si sommano, come nel caso di Nina De Luca, a spiccate attitudini e capacità possono condurre a risultati tecnici rilevanti come la conquista di questo importante Titolo Italiano»

La gara outdoor di Coppa Italia Arco nudo, ideata e inserita per la prima volta dalla Fitarco (Federazione Italiana Tiro con l’Arco) tra gli Eventi Nazionali, ha visto la partecipazione di oltre duecento atleti, in rappresentanza di 91 società provenienti da tutta Italia e divisi nelle classi Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores e Master.

Tutto è cominciato ad ottobre 2020, quando NIna è andata alla Polisportiva Baupark Asd di Barcellona Pozzo di Gotto per l’addestramento del suo cucciolo di pastore tedesco. Lì, oltre alla Cinofilia, si pratica la disciplina del Tiro con l’Arco. Subito è scoccato il colpo di fulmine che ha avvicinato Nina a questo meraviglioso sport portandola prima a sperimentarne le basi tecniche e poi a tirare, con passione e tanto impegno, fino ad entrare nella Ranking List nazionale di ammissione al campionato italiano e quindi alla conquista, con il ragguardevole punteggio di 657 punti, del primo posto nella sua classe.

Tiro con l’Arco/Coppa Italia, medaglia d’oro per la milazzese Nina De Luca

