La rivoluzione viaria dovrebbe cominciare ad ottobre con delle prove nel fine settimana per testarne la validità. Ancora non cè nulla di ufficiale ma il prossimo mese – al netto di cambi di programmi – dovrebbe essere applicata parte del Piano Urbano del Traffico (Put) redatto dall’ingegnere Stefano Ciurnelli durante l’amministrazione del sindaco Pippo Midili e rimasta nel cassetto fino ad oggi. Il primo cittadino che sulla validità del Put crede molto, aveva anticipato a maggio che avrebbe voluto partire a luglio, ma non se n’è fatto nulla. I tempi, però sembrano maturi.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’. Secondo le indiscrezioni che trapelano dal palazzo municipale comincerà con un intervento “soft”: isola pedonale in via Piraino (zona Padalino – Scotch Bar), inversione di marcia nella via che costeggia Piazza Caio Duilio, Piano Baele, via Cumbo Borgia (queste vie andranno in direzione Chiesa Madre) e via Matteo Nardi (si potrà “scendere” in Marina).

L’intervento più complesso e ambizioso rimane il doppio senso di circolazione sulla via Cristoforo Colombo che prevede la realizzazione di una rotatoria (in questa fase amovibile) all’incrocio con la via Marina Garibaldi e il cambio di marcia di via Cumbo Borgia (si può andare verso il teatro Trifiletti).

L’intervento si intende avviarlo entro fine anno approfittando della presenza dei 22 agenti di polizia municipale che potranno dare man forte nella gestione del caos viario che nei primi giorni ragionevolmente si creerà.

DIETRO LE QUINTE. Nonostante il doppio senso di circolazione In via Cristoforo Colombo dovrebbero essere confermati i parcheggi da un lato della carreggiata. Addirittura questa settimana – ad un mese dall’avvio del servizio – sono state realizzate ulteriori strisce blu strappando un sorriso ai passanti. Gli addetti le hanno realizzate con le auto parcheggiate e i proprietari che avevano lasciato il mezzo in stalli “liberi”, al ritorno, si sono ritrovati sulle strisce blu a pagamento. Vista la presenza delle ruote del mezzo sulla direttrice delle strisce, questa in alcuni tratti risultano interrotte.