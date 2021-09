Sorgerà in piazza XXV aprile la prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici. L’amministrazione comunale ha stipulato il contratto applicativo con la Regione Sicilia e la Duferco energia S.p.A. finalizzato alla fornitura, installazione, attivazione, gestione e manutenzione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici nella centralissima piazza milazzese. I lavori dovranno essere completati entro 120 giorni.

L’intervento rientra in una progettualità del governo regionale che ha inserito dodici comuni delle aree metropolitane di Catania e Messina. Un primo passo per dare attuazione al Piano regionale per la mobilità elettrica in Sicilia.

Per Milazzo, che sino ad ora aveva solo colonnine private al Parco Corolla, si tratta di un primo intervento pubblico cui comunque ne seguiranno altri. L’Amministrazione ha infatti approvato qualche mese addietro un protocollo d’intesa con la società Be Charge di Milano per l’installazione di queste infrastrutture che potranno agevolare l’acquisto di mezzi elettrici da parte dei cittadini. Non sono previsti oneri per il Comune. Ulteriori richieste di installazione di centraline sono state presentate da altre associazioni e sono al vaglio degli uffici.