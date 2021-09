Sono durati pochi mesi i lavori dello scivolo di Piazza Ngonia Tono ripristinato dopo i cedimenti sulla spiaggia. Anche se l’amministrazione Midili ha comunicato che «gli uffici comunali hanno accertato che nessun danno strutturale si è verificato contrariamente a quanto risulta da sterili e infondate polemiche social», di fatto i lavori sono stati resi vani in quanto il problema che causa gli smottamenti della piazza non sono stati rimossi. Durante le piogge, a causa di un cattivo convogliamento delle acque piovane legato a rifacimento della piazza avvenuto negli anni scorsi, gli scarichi confluiscono con violenza in quel punto. «Un ottimo intervento finanziato con fondi comunali – aveva dichiarato il sindaco Pippo Midili a giugno, a lavori ultimati – che oltre a rimuovere le criticità esistenti che si trascinavano da tempo ha permesso di offrire un supporto a chi frequenta questo angolo di litorale».

Ad aprile la giunta municipale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo, ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’ingegnere Fabio Marino per l’importo di 40 mila euro che – si leggeva in una nota dell’amministrazione del sindaco Pippo Midili – «consentirà di scongiurare ulteriori crolli limitando così i pericoli per la pubblica incolumità e contestualmente mantenere un adeguato decoro alla fascia di arenile limitrofa alla Ngonia del Tono».

Oggi l’amministrazione comunale chiarisce. «L’intervento si è reso necessario anche per restituire decoro ad uno degli angoli più suggestivi di Milazzo, in attesa della realizzazione degli interventi strutturali per la corretta regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalla via Manica e dalla via delle Magnolie”.

Dal Comune di Milazzo si ribadisce di aver già provveduto a redigere la progettazione definitiva che consentirà di eseguire i lavori strutturali per la compiuta risoluzione della problematica unitamente al consolidamento del costone roccioso (già ottenuto il finanziamento di oltre 7 milioni di euro dal Ministero per la transizione ecologica per quest’ultima problematica).