All’Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo l’emozione per la prima campanella del nuovo anno scolastico, in presenza e in sicurezza, si intreccia con la soddisfazione per un percorso formativo che non ha mai subito battute d’arresto, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia. Così l’Istituto mamertino apre i battenti con già alle spalle numerosi progetti portati a termine anche durante l’estate e presentando, domani 17 settembre, l’edizione 2021/22 del diario scolastico “Avvinci” che oltre ad una veste grafica particolarmente accattivante, quest’anno affronta la tematica “Spazio-tra scienza e fantascienza”. Un progetto che ha ottenuto il patrocinio e il logo dell’Asi (Agenzia Spaziale Italiana) e altre preziose collaborazioni che hanno offerto spunti di riflessione sul nostro Pianeta, La Luna e il Cosmo e sulla sostenibilità ambientale.

La quinta edizione del piccolo volume, che è una delle iniziative di Pcto più originali e di maggior successo realizzata in questi ultimi anni, ideato e realizzato interamente dagli alunni e dai docenti del triennio dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione, verrà presentato alle 11.30 nell’aula magna della scuola. Interverranno dopo i saluti della dirigente scolastica Stefania Scolaro, Simone Pirrotta (ingegnere dell’Agenzia Spaziale Italiana), Moreno Chiacchiera (illustratore), Angelo La Rocca (Tipografia “La Rocca” di Giarre) e Giuseppe La Spada, fondatore del movimento “We Are Drops”.

L’istituto “Da Vinci” ha aderito al Piano Estate 2021. Nei mesi di giugno, luglio, agosto sono stati realizzati progetti, attività e iniziative finalizzati a recuperare il gap, che negli ultimi due anni scolastici ha penalizzato gli studenti specie per quanto riguarda la socializzazione, gettando un “ponte” verso il nuovo anno scolastico. La scuola ha riannodato il dialogo con il territorio attraverso attività svolte all’aperto con giornate sportive e ludico -ricreative, dedicate alla conoscenza del territorio e delle sue bellezze paesaggistiche. Si sono effettuate escursioni alle Isole Eolie, a Capo Milazzo e nell’Area Marina Protetta. Gli alunni hanno riassaporato il contatto con la natura e con il mare al Lido Sayonara mentre presso il Blunauta diving center le attività sono state finalizzate al rispetto dell’ecosistema marino e al conseguimento del brevetto di immersione subacquea. Il percorso di Educazione civica, invece, ha trovato nuove possibilità di interazione con iniziative locali di notevole risonanza e con Enti e associazioni tra cui figura il Muma, il Museo del Mare allocato all’interno della Cittadella Fortificata di Milazzo.

L’alternanza scuola – lavoro, che per cause di forza maggiore durante la Dad si è svolta tramite Webinar, nei mesi estivi si è realizzata attraverso esperienze significative che gli studenti hanno vissuto direttamente con: imbarchi sui traghetti della società Grimaldi Lines nella tratta Palermo – Livorno e Siremar nella tratta Milazzo – Napoli; con l’ Attività di Accoglienza turistica presso alberghi e strutture ricettive; con l’ Educazione all’Imprenditorialità che vede la collaborazione di studi professionali, Camera di Commercio e Inps .Per tutte queste attività gli studenti dell’isituto mamertino si sono come sempre distinti per competenza e professionalità.

Grande soddisfazione ha espresso la dirigente Stefania Scolaro per la mini guida dell’Amp di Capo Milazzo progettata dalla sezione grafica della scuola. La guida è stata prodotta nell’ambito del progetto “Punto a … Capo Milazzo” promosso con il sostegno del Ministero della Transizione Ecologica ed è stata sponsorizzata da Mare Vivo Sicilia con cui la scuola condivide l’orgoglio di essere protagonisti di un cambiamento che vede nel rispetto e nella tutela il punto da cui partire per un futuro migliore.

Tante le iniziative messe in campo dall’Itet, già in queste prime settimane dell’anno scolastico 2021/2022 tra le quali segnaliamo oltre ai Corsi di Recupero e Potenziamento, i Pon di Lingue straniere come lo Spagnolo e il Tedesco, che si concluderanno entro questo mese per poter avviare la ricca progettualità che già si sta mettendo a punto per il nuovo anno scolastico e che sarà esplicitata nel Ptof.

A tutti gli alunni iscritti, cuore pulsante della scuola, anche quest’anno viene garantito non solo il necessario supporto didattico, ma anche quello psicologico, grazie allo sportello d’ascolto tenuto da specifiche figure professionali.

Mettere in primo piano la centralità dell’alunno significa anche progettare interventi per favorire l’inclusività mediante attività specifiche rivolte a tutti gli alunni e in particolar modo a quelli con Bisogni Educativi Speciali. Già all’atto dell’iscrizione, infatti, all’ITET “Leonardo da Vinci” è possibile presentare richiesta per libri di testo in comodato d’uso gratuito eventualmente corredati da materiale didattico e supporti tecnologici, poiché la scuola considera basilare sostenere il Patto Educativo con le famiglie, la cui alleanza è fondamentale per garantire la formazione e la crescita dei ragazzi.

Nell’anno dei 700 anni dalla morte di Dante, l’ Istituto ha organizzato alla fine dello scorso anno scolastico, in collaborazione con il Comune di Milazzo , una mostra sulla vita e l’opera del Sommo Poeta; un evento-contenitore di forte valenza culturale caratterizzato da una performance recitativa realizzata interamente dai ragazzi, che hanno declamato versi della Divina Commedia in costume medievale. L’evento verrà rivisitato e riproposto nel mese di Ottobre nei locali della scuola, sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

«Siamo felici e pronti a cominciare in presenza – dichiara la dirigente scolastica Stefania Scolaro – pertanto, auguro a tutti gli alunni che fanno parte della grande famiglia del “Da Vinci”, ai genitori, ai docenti e a tutte le componenti della scuola, un sereno e proficuo anno scolastico».