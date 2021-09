L’iniziativa, organizzata dal Circolo Laudato Si’, dal San Martino Fest e dall’ Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro , prevede anche un’esposizione di pittura di Maria Teresa Giunta e un’estemporanea di Laura Marchese .

E’ in programma per domenica 19 settembre , alle 20.30, nel chiostro della chiesa di San Papino di Milazzo il concerto “ Il tempo del creato Laudato si’ “. Ad esibirsi il Trio Mylaermus (Veronica La Malfa, Girolamo Lampasona, Enza Sciotto) e l’ Ensemble vocale Cantica Nova diretta dal maestro Francesco Messina . Voce recitante Matteo Napoli .

