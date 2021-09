Va a rilento la consegna dei nuovi kit con codice a barre che gli utenti dovranno utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti differenziati. La consegna è cominciata in Marina Garibaldi (piazza della Repubblica – Fontana Cartesio) nei giorni scorsi all’interno di uno stand allestito dalla Caruter dove ad accogliere gli utenti c’è del personale molto professionale e gentile nel dare chiarimenti. Ma le polemiche non sono mancate. A sollevare la questione con un post sui social è stato il consigliere Damiano Maisano che ha pubblicato uno stralcio del capitolato d’appalto in cui si precisava la distribuzione dei kit direttamente a casa.

L’Amministrazione comunale ha comunicato che la decisione di prevedere il ritiro da parte dei cittadini presso dei punti stabiliti non è legata a scelte politiche, bensì da ragioni organizzative decise direttamente dagli uffici. Nessun atto di indirizzo infatti è stato formulato.

«Gli uffici – si legge in una nota stampa – hanno verificato che, in occasione del precedente appalto che pure prevedeva la consegna dei contenitori, solo una bassa percentuale di kit è stata distribuita per difficoltà a raggiungere gli utenti che per motivi di lavoro o altro spesso non si trovavano nelle loro abitazioni negli orari fissati.

La presenza di un punto di ritiro stabilito, in una determinata giornata e in un arco di tempo più ampio, consente invece ai cittadini di ricevere il kit senza problemi di alcun genere, ottenendo anche quella personalizzazione che è fondamentale per stabilire la quantità di rifiuto smaltito».

Quanto alla richiesta del documento di riconoscimento e della bolletta tari l’amministrazione Midili ritiene «non trattarsi di adempimenti impossibili ma alla portata di tutti».