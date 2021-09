Nell’aula consiliare di palazzo dell’Aquila si è svolta la cerimonia di premiazione della squadra di calcio del Milazzo che nel 2011 ha vinto il titolo nazionale nella categoria “Giovanissimi”. L’amministrazione in occasione del decennale, ha voluto ricordare il successo sportivo con la consegna di un riconoscimento della tipografia Lombardo dedicato ai ragazzi ed allo staff che in quell’anno hanno reso possibile il raggiungimento di un’impresa sportiva storica per la società rossoblù. E nell’occasione la coppa è passata dalle mani del dirigente del tempo all’attuale presidente della Società Sportiva Milazzo, Frank Alacqua.

Lo stesso Alacqua, dopo l’intervento dell’assessore allo sport Antonio Nicosia ha illustrato gli obiettivi che il Milazzo calcio intende raggiungere quest’anno nel campionato di Promozione dopo che il Covid ha compromesso la scorsa stagione le legittime aspettative nel precedente campionato, quando il Milazzo era in pool position per il salto di categoria.

A seguire la presentazione del campionato di serie C Gold di Basket che vedrà protagonista la società “Svincolati Milazzo” che conta di raggiungere almeno la zona play-off. Il gruppo dirigente ha anche presentato la campagna “Basket è vita”, a sostegno di una squadra che con entusiasmo cerca di raggiungere traguardi importanti.