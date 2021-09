“Basket è Vita”, al via la campagna per sostenere l’Asd Svincolati Milazzo

L’ Asd Svincolati Milazzo lancia la campagna “Basket è Vita” per la sottoscrizione delle tessere socio-sostenitore valide per la stagione 2021/2022 che la vedrà protagonista, per la prima volta, in Serie C GOLD.

Un modo per dimostrare vicinanza alla squadra ed un vero e proprio atto d’amore nei confronti della nostra associazione , e non solo, che in questi anni con enormi sacrifici sta portando avanti vari progetti. Diventare socio-sostenitore, infatti, oltre a consentire una serie di importanti agevolazioni a chi sottoscrive la tessera, costituisce una maniera per dimostrare attaccamento alla maglia bianco-blu.

«Abbiamo messo a punto una serie di pacchetti – ci dice il presidente Riccardo Giambò – che prevedono, a seconda di quale card si decide di sottoscrivere, una serie di importanti agevolazioni e sconti presso i partner ufficiali dell’ Asd Svincolati Milazzo. Tale sottoscrizione non poteva non toccare l’aspetto sociale che già da anni a più riprese ci ha visti impegnati in varie iniziative solidali. Proprio per questo abbiamo deciso di devolvere una parte dei proventi realizzati alla “Caritas Parrocchiale del Sacro Cuore” guidata da Padre Dario Mostaccio, ed in particolare all’iniziativa della Mensa Solidale “San Giuseppe” che si occupa di preparare settimanalmente un pasto caldo per chi necessita di un sostegno.