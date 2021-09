Riapre i battenti la piscina comunale dopo lunghi mesi di inattività. L’attività ufficialmente ripartirà il 30 settembre. La piscina rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 06,45 alle ore 22,00. Sabato dalle 07,45 alle 19,00. Domenica dalle 07,45 alle 13,00. A gestirlo sarà la “Asd Sporting club San Giovanni Milazzo”. Il canone che dovrà essere versato annualmente al Comune ammonta a 14.630 euro.

Quello che si ritroveranno gli utenti – secondo quanto affermano i gestori – sarà «un impianto natatorio totalmente ristrutturato, pensato prima di tutto per assicurare lo svolgimento delle attività in totale sicurezza».

«La nostra piscina comunale rappresenta uno dei più importanti impianti sportivi della provincia – spiegano i responsabili della Asd Sporting club San Giovanni Milazzo – e rappresenta il punto di riferimento per i tantissimi sportivi amanti del nuoto».

Tante le attività che si svolgeranno all interno della piscina: nuoto libero, corsi di scuola nuoto per bambini e adulti, corsi di acquagym con istruttori qualificati, corsi per gestanti e per neonati, corsi di riabilitazione e idrokinesiterapia con personale qualificato, lezioni individuali, nuoto libero e con istruttore per disabili. Si svolgeranno anche corsi di immersione subacquea, corsi finalizzati al rilascio di brevetti per assistente bagnanti, corsi di preparazione propedeutici ai concorsi nelle forze di polizia.

La segreteria sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19 per le iscrizioni.