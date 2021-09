Già in passato l’artista di Terme Vigliatore ha dato vita ad opere di questo tipo. «Tutto – spiega – è stato fatto con sabbia, carta, polistirolo, trucioli di legno colorati, vegetali essiccati. Materiali che sono prima posizionati e poi incollati seguendo un disegno che io preparo prima»

TERME VIGLIATORE. In occasione della festa patronale dedicata a Maria Santissima delle Grazie, 13-14-15 settembre, sulla scalinata del paese è stata composta una particolare opera artistica dal profondo significato spirituale.

