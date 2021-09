Ritorna quest’anno per la Fidapa Bpw Sezione di Milazzo la cerimonia della Candle Night. Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, quest’anno l’evento è stato celebrato dalla presidente Natascia Fazzeri assieme alle socie prima di chiudere il suo mandato.

La Cerimonia delle Candele rappresenta l’unione simbolica fra tutte le socie della Bpw International che oggi vivono in ottantaquattro Paesi dei cinque continenti, donne di cultura, etnia, lingua, fede religiosa e appartenenza politica diversa che si impegnano per realizzare obiettivi comuni.

«La Cerimonia delle Candele, celebrata ogni anno – dice Natascia Fazzeri – rappresenta il momento più alto della Fidapa, in cui viene sancito l’ingresso ufficiale delle nuove socie per esprimere il significato vero della vita associativa. Nella serata della Candle Night le socie della Bpw di tutto il mondo si stringono in un ideale abbraccio, accendendo le candele, una per ogni paese in cui è presente la Federazione, a simboleggiare il patto di solidarietà che le tiene unite al di là di ogni differenza di cultura e distanza geografica». La Presidente, che dal primo ottobre lascerà il suo posto a Mariella Morabito, nel suo saluto ha trasmesso l’emozione del “ritorno”, della speranza che deve unirci in questa crisi pandemica in cui ancora siamo coinvolti, dopo un periodo di limitazioni, sconvolgimenti, non del tutto risolti. In modo particolare ha spiegato come la Cerimonia traduca nel “gesto dell’accensione” le parole, il sentimento di gioia delle socie che vivono l’appartenenza in ogni sezione all’insegna dei valori, quali l’amicizia e l’umiltà.

Alla cerimonia ha portato i saluti del sindaco Pippo Midili, l’assessore alle Pari Opportunità Beatrice De Gaetano, che ha ringraziato la collega Fazzeri e le socie per l’impegno dell’Associazione nel Territorio, per il contributo verso i più deboli e verso tutte le problematiche femminili con la promessa che l’amministrazione comunale darà sempre il sostegno necessario.

Letizia Bonanno Segretaria distrettuale ha portato i saluti e gli auguri della presidente del distretto Maria Ciancitto ed ha espresso la sua emozione per le parole di Natascia Fazzeri che rivelano come le socie della Sezione di Milazzo abbiano alimentato lo spirito associativo di buoni propositi e di progettualità dal grande spessore umano e culturale.

E’ infine Mariella Morabito a leggere gli auguri della Presidente Nazionale Maria Concetta Oliveri. Le cerimoniere Maria Pensabene e Marinella Gitto hanno presentato le nuove socie: Consuelo Andaloro, Emanuela D’Amico, Giusy Cusumano, Lorenza Marra, Paola Abbagnato, Pamela Corrente, Rita Macchi, Rita Morabito e Valentina Mazzù.

A fine serata sono stati letti i versi di Rita Chillemi dedicati alle donne della Fidapa.