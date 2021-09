Una fondazione per gestire una rete di teatri del comprensorio: dal teatro Mandanici di Barcellona al Trifiletti di Milazzo. A proporre il progetto è l’Amministrazione del Longano guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò. A Barcellona ci credono talmente tanto che hanno già creato un apposito capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2023 in fase di approvazione con quasi 500 mila euro. Calabrò ha già contattato il sindaco di Milazzo Pippo Midili ma, a quanto pare, non sarebbe stato registrato particolare entusiasmo. Eppure l’idea ha un senso: l’intento è quello di coinvolgere comuni come Milazzo, Pace del Mela e Terme Vigliatore troppo piccoli per programmare un cartellone di richiamo.

«La fondazione avrebbe autonomia economica – spiega Pinuccio Calabrò ad Oggi Milazzo – potrebbe ottenere il supporto di sponsor in cambio di agevolazioni fiscali (il ristoro dei fondi del Bonus cultura) e portare spettacoli di grandi richiamo che si esibirebbero nei vari teatri troppo piccoli per potersi permettere produzioni di prima fascia».

FOTI CHIEDE UNA PROGRAMMAZIONE. A parlare del futuro del teatro Trifiletti di Milazzo chiuso da tempo a causa del covid è stato il consigliere comunale Antonio Foti. In una interrogazione ha chiesto all’assessore ai Beni Culturali Francesco Alesci se è stato definito un cronoprogramma di riapertura del Teatro accompagnato da una strategia di rilancio in termini di programmazione. «La riapertura del Teatro rappresenta, anche in chiave post covid, un momento importante e necessario per la nostra città – afferma Foti».

NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. Si sta finalmente concretizzando l’appalto per “l’efficientamento energetico e il miglioramento acustico degli impianti” del Trifiletti. Un finanziamento di 210 mila euro ottenuto dall’ex assessore Salvo Presti che oggi, dopo i necessari adempimenti burocratici, si sta concretizzando. Secondo quanto afferma l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo che sta seguendo la pratica, entro fine mese i lavori saranno appaltati e completati entro 60 giorni dall’avvio. L’assessore ha spiegato che sarà realizzato anche un nuovo impianto di climatizzazione (caldo/freddo) di ultima generazione, stante la vetustà di quello esistente, oltre alla installazione di un impianto fotovoltaico di 12,75 KWp con sistema di autoproduzione di energia anche per le ore serali. Si provvederà anche al relamping dell’illuminazione interna con lampade a LED e all’esecuzione di interventi per eliminare le annose infiltrazioni diffuse di acque meteoriche.

“L’obiettivo è restituire alla città un importante “contenitore culturale” – ha aggiunto il sindaco Pippo Midili – il Trifiletti è uno dei teatri storici di Sicilia e merita di essere valorizzato sia come bene culturale, sia nell’offerta di iniziative culturali di qualità. E in tale direzione vogliamo muoverci non appena la struttura sarà pienamente funzionale, attraverso una programmazione che sia di richiamo per gli amanti dell’arte, della musica e dello spettacolo”.