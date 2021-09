Il consigliere comunale Valentina Cocuzza approda in Forza Italia. L’ufficializzazione è avvenuta oggi nella sede politica barcellonese dell’onorevole Tommaso Calderone, capogruppo all’Ars. Cresce, dunque, il gruppo azzurro in aula consiliare che vanta anche Santino Saraò, Peppe Stagno e il presidente del consiglio Alessandro Oliva. In giunta a rappresentare gli azzurri rimane Maurizio Capone. Con il passaggio della Cocuzza scompare in consiglio la lista civica Milazzo Città Futura nata a supporto della candidatura del sindaco Pippo Midili.

Secondo le indiscrezioni che circolano a Palazzo dell’Aquila, comunque, Valentina Cocuzza potrebbe essere solo la prima di una serie di adesioni verso il partito di Berlusconi. Si parla di trattative con due consiglieri (un uomo e una donna) della maggioranza. Andranno in porto?

In vista delle elezioni regionali potrebbero essere diversi i movimenti al comune di Milazzo e nella giunta. Specialmente se è vero che Diventerà Bellissima, il movimento del governatore Nello Musumeci rappresentato in zona dal deputato Pino Galluzzo, ha già chiuso un accordo romano per il passaggio all’interno di Fratelli D’Italia. Se fosse così si ritroverebbero in aula ben otto consiglieri se consideriamo che Innamorato della mia città è una lista satellite. Basta considerare che la consigliera Fabiana Bambaci ricopre la carica di collaboratrice parlamentare dell’onorevole Galluzzo.

Secondo quanto circola negli ambienti politici a tremare sono diverse poltrone nell’esecutivo, anche se il sindaco Midili vorrebbe evitare in questo momento di fare modifiche per evitare un effetto domino. Ad esempio in Diventerà Bellissima a scalpitare sarebbero i coniugi consiglieri Mario Sindoni e Alessio Pellegrino, la coppia d’oro dei consensi elettorali alle ultime amministrative. Vorrebbero una delle posizioni della giunta occupate in questo momento da Francesco Alesci (coperto in aula da Maria Magliarditi e Piraino), Roberto Mellina (Massimo Bagli e Bambaci) e Simone Magistri (che avrebbe avuto l’imprimatur direttamente dal presidente della Regione Musumeci). Il nome che potrebbero mettere sul piatto è quello del medico Gianfranco Nastasi o dell’avvocato Sara Scalzo.