«Occorre programmare interventi a medio termine non prima però di operare un adeguato monitoraggio delle strutture che necessitano non più di una manutenzione ordinaria, bensì straordinaria». A parlare – a poche ore dalla riapertura delle scuole – è l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Alesci che ha anche anticipato che il comune è pronto ad avviare il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia.

Nei giorni scosi si è tenuto un incontro tra l’assessore Alesci e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi per fare il punto della situazione in vista dell’imminente avvio delle lezioni.

Alesci ha sottolineato che si sta cercando anche di organizzare nel modo migliore l’attività didattica degli studenti, anche se i dirigenti scolastici hanno messo in evidenza le criticità esistenti in molte strutture accentuate anche dalla necessità di rispettare le restrizioni imposte per rispettare le norme sul distanziamento sociale.

Il monitoraggio sui plessi scolastici di competenza comunale ha portato alla luce alcuni problemi sia di disponibilità di locali che strutturali nei tre Comprensivi e i dirigenti del primo, secondo e terzo hanno chiesto all’Amministrazione di trovare delle soluzioni per evitare di dover adottare degli accorgimenti che rischiano di creare disagi alle famiglie.

«Il vero problema è la manutenzione – afferma Alesci – e occorre programmare interventi a medio termine non prima però di operare un adeguato monitoraggio delle strutture che necessitano non più di una manutenzione ordinaria, bensì straordinaria.

Ad esempio sono stati chiesti interventi urgentissimi al plesso del Capo dove proprio ieri è stata riscontrata copiosa infiltrazione d’acqua piovana dal soffitto, ma anche alla “Garibaldi” dove, come segnalato dalla preside Rigoli, nella stessa giornata ci si è accorti del distacco di una porzione di cornicione dal tetto della palestra per fortuna senza conseguenze per le persone. Ho già sollecitato gli uffici affinché operino immediatamente un sopralluogo e porre rimedio a questa situazione anche perché le attività didattiche in presenza inizieranno già lunedì».

«Il Comune – conclude Alesci – sta procedendo alla bonifica delle aree esterne, liberandole dalle erbacce infestanti, ma ritengo che una volta avuto il quadro completo si dovrà programmare una serie di azioni che restituiscano ai vari plessi di nostra competenza non solo decoro ma piena funzionalità in assoluta sicurezza».