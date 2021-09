Raduno “Vespa Club”, domenica sosta vietata in via Crispi e piazza della Repubblica

Domenica 12 settembre si svolgerà a Milazzo il 7° raduno nazionale degli iscritti al “Vespa club”. Il raduno è organizzato dall’Asd Vespa club Barcellona-Milazzo-Eolie” e prevede la sosta espositiva dalle 8,30 alle 10,30 in prossimità della chiesa di San Giacomo. Poi il corteo motoristico farà un tour della città e si concluderà a Capo Milazzo. L’obiettivo è richiamare come sempre amatori e curiosi di una “due ruote” intramontabile.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, con ordinanza del comandante della Polizia locale è stato disposto il divieto di sosta, nella giornata di domenica 12 settembre, in via Crispi e piazza della Repubblica.