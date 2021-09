Domenica 12 settembre, si svolgerà nel centro cittadino il “6° Trofeo città di Milazzo”, gara podistica organizzata dalla Asd Polisportiva Milazzo.

La manifestazione avrà inizio alle 8,30 e si concluderà alle 12 ed interesserà le seguenti strade: Lungomare Garibaldi, Cristoforo Colombo, Umberto I, Chinigò, piazza Caio Duilio, piano Baele, via Medici.

Per garantire lo svolgimento della gara, il comandante della polizia municipale, Giuseppa Puleo ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la modifica della segnaletica e della circolazione stradale dalle 7 alle 12.

In particolare è istituto il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dalle 7 alle 12 di domenica nelle Lungomare Garibaldi lato ovest (nel tratto compreso tra la via Colombo e la chiesa di San Giacomo, Cristoforo Colombo (ambo i lati), piazza Roma (lato est), Umberto I° (ambo i lati nel tratto compreso da piazza Roma all’intersezione con la via Chinigò), via Chinigò (ambo i lati), piazza Caio Duilio (lato ovest), piazza Caio Duilio (ambo i lati), via Medici e piazza della Repubblica.

Sempre dalle 8 alle 12 divieto di transito veicolare sulle vie: Lungomare Garibaldi lato Ovest nel tratto compreso dalla via C. Colombo alla chiesa di S. Giacomo) – Cristoforo Colombo – Rotatoria Piazza Roma (lato est), Umberto I° (tratto da Piazza Roma all’intersezione con la via Chinigò) – Chinigò – Piazza C. Duilio – Piano Baele – G. Medici – Piazza della Repubblica (lato Ovest).

Divieto di transito anche nella via Madonna del Lume dall’intersezione con la via Del Sole all’intersezione con la via Umberto I°, con obbligo di svolta a destra verso via Del Sole, per i veicoli circolanti in via Madonna del Lume;