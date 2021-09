PACE DEL MELA. Insegnare ai professionisti del futuro a creare bellezza. È questo l’obiettivo di ABF, che il prossimo 12 settembre aprirà le sue porte al pubblico per un’intera giornata. L’evento promosso da Accademia Benessere, sezione di Fima Formazione che si occupa dei settori beauty e wellness, sarà scandito da un intenso programma che prevede masterclass, dimostrazioni, photoshooting e anche un concorso a premi.

L’open day, al quale si potrà accedere su invito, sarà diviso in due tranche. La mattina, dalle 10:30 alle 12:30, verranno avviate le masterclass di trattamenti estetici e hairstyle; il pomeriggio, invece, dalle 15:30 alle 18:30, le masterclass saranno su makeup e nails.

Per la conclusione della giornata, poi, è previsto lo shooting fotografico guidato da Felice Patti.

In questa occasione la creative designer Anna Parisi ha colto una nuova entusiasmante esperienza e le sue creazioni diventeranno un biglietto di sola per compiere un nuovo viaggio nell’universo femminile. In un mondo che porta in sé “contraddizioni” come punti di forza, che valorizza la brezza dolce della ninfa e l’energia della guerriera.

Flashback di sensazioni che collegano passato e presente, storia e fantasia saranno al centro del servizio fotografico.

La cura degli allestimenti del set, invece, sarà nelle sapienti mani di Carmelo Antonuccio, professionista del florovivaismo riconosciuto a livello internazionale.

A coronare l’esperienza dei partecipanti all’openday, poi, ci sarà un divertente social contest che vedrà assegnare cinque ABFbox contenenti vari premi, tra i quali accessori Makeupforever, buoni accesso a corsi e gadget di tendenza.

«L’intero corpo docenti e i direttori di ogni singolo settore formativo – ha commentato Giuseppe Maio, co-fondatore, insieme a Danilo Ficarra, di FIMA e direttore di ABF – saranno disponibili a spiegare i vari percorsi formativi. L’openday è, poi, un’occasione per mettere in pratica le tecniche delle ultime tendenze 2021/2022. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere il valore del nostro corpo docenti e presentare i numerosi appuntamenti che coinvolgeranno in quest’anno accademico tutti i partecipanti ai nostri corsi».

«Questo evento vi dà l’opportunità di approfondire il mio viaggio nelle emozioni. Il concetto principale di ParisArt è quello di indagare, anche attraverso il costume e, come è proprio dell’arte, le emozioni, le sensibilità degli elementi storici e naturalistici che diventano mezzo per esprimere la diversità in quanto bellezza. Entrare in sinergia con l’accademia, mi dà ancora una volta la possibilità di approfondire il mio percorso cominciato già 30 anni fa. Solo attraverso il confronto e lo scambio si cresce. Lavorare accanto ai grandi professionisti di ABF non può far altro che esaltare questa energia», conclude Maio.

