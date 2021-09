Una fase di trasformazione dell’identità visiva della Svincolati Milazzo che parte dal restyling del logo. Un chiaro segnale per evidenziare la necessità di rinnovare immagine e design, per rimanere al passo con i trend di branding attuali, soprattutto in chiave di marketing e che avrà un forte impatto sulla comunicazione e sul merchandising futuro.

Una vera e propria rivoluzione visiva, con l’obiettivo di portare la società ad una nuova fase di crescita commerciale. È per questo che, assecondando questa visione globalizzata, la stagione sportiva 2021/2022 sarà caratterizzata da un nuovo look and feel moderno, funzionale e universale per rafforzare engagement di tifosi, cittadini e territorio.