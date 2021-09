Il Circolo Tennis e Vela di Milazzo conferma la sua presenza al Campionato Nazionale Italiano Tennis Fit/Tpra in tre categorie. Sono quattro gli atleti milazzesi qualificati per il Master Regionale Gazzetta Road To Rome che si terrà al Country Club di Palermo.Chi si aggiudicherà la qualificazione regionale accederà alla fase nazionale e potrà gareggiare nella prestigiosa cornice del Foro Italico. I tesserati del circolo qualificati sono:

Luciano Catania categoria limit 50, Angelo Pace e Cristiano Bruno, categoria All Star e Francesco Gitto categoria Open.

Le gare si disputeranno a Palermo dal 17 al 19 settembre 2021 e le successive fasi finali si svolgeranno entro dicembre 2021.

Anche nella fase autunnale il circolo ha costruito un percorso virtuoso che consente di confermare la presenza di diversi atleti milazzesi che si uniranno alla delegazione regionale per l’ambiziosa fare nazionale che nella precedente edizione estiva aveva visto il tesserato milazzese Cristiano Bruno qualificarsi nella fase nazionale tenutasi a Milano Marittima.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin