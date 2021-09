Da un lato l’amministrazione Midili comunica il dato record di raccolta di rifiuto umido pari a 385 tonnellate ma poi, alla Dusty, la società che si occupa del trasporto e smaltimento in discarica, gli uffici ne pagano solo 50 tonnellate. Dove sta l’errore? Per una svista è stato comunicato all’esterno il primo dato gonfiato o è stato pagato di meno alla Dusty e si deve rimediare all’eventuale errore?

Ad interrogarsi sulla singolare vicenda è il consigliere comunale della Lega, Damiano Maisano. Il dato in questione risale a giugno, mese in cui l’amministrazione comunale ha vantato una raccolta differenziata pari al 52,78%. Ma, secondo quanto sostiene Maisano in una interrogazione consiliare ancora senza risposta, i conti non quadrano.

Con determinazione n. 330 del 31 agosto, il Dirigente del 4° Settore – Ambiente e Territorio, ha proceduto alla liquidazione, in favore di Dusty s.r.l., di 14.850 euro per trasporto e conferimento della frazione umido-organica prodotta nel mese di giugno 2021 nel comune di Milazzo (297 euro a tonnellata, iva inclusa). Dall’esame del certificato di pagamento allegato alla determinazione dirigenziale si evince, però, che la quantità di rifiuto organico smaltito a giugno alla società è pari a 50 tonnellate nonostante il comune avesse riportato in un comunicato stampa una cifra nettamente superiore (385).

Maisano chiede di conoscere le ragioni che hanno dato luogo alle contraddizioni in premessa segnalate; presso quale impianto fuori regione venga conferito il rifiuto organico prodotto a Milazzo; con quale frequenza siano stati effettuati i conferimenti in tutto il mese di giugno; quali siano i passaggi cui è sottoposta la frazione organica del rifiuto dal momento della raccolta ad opera della Caruter, con indicazione delle varie stazioni di trasferenza o stoccaggio.