La pallavolista mamertina Alice Impellizzeri, classe 2006, schiacciatrice che quest’anno ha partecipato al Campionato Under 15, under 17 e serie C con l’Asd Volley 96 di Milazzo passa alla Volley Academy WeKondor di Catania.

Un salto di qualità per questa giovane giocatrice che attraverso le sue ottime prestazioni si è messa in evidenza nel panorama della pallavolo giovanile nazionale. E non è un caso che sia stata notata dalla Volley Academy WeKondor di Catania, la quale ha deciso di tesserarla. La Volley Academy WeKondor di Catania è società di eccellenza nel settore giovanile, nell’ultimo decennio ha dominato la scena isolana con ben 40 titoli provinciali e 18 regionali. Quest’anno parteciperà alla Serie A2. Un motivo in più per la giovane pallavolista milazzese Alice Impellizzeri che ha l’occasione di mettere in atto le proprie capacità tecniche che sono state scoperte dai tecnici milazzesi Franco Salmeri e Maria Amato.