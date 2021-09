Incidente in via Risorgimento, ferito un cinquantenne

Incidente in via Risorgimento, ferito un cinquantenne

Ad avere la peggio è stato un cinquantenne che ha sbattuto violentemente a terra a bordo della sua Honda 750. L’incidente che ha visto coinvolto anche una Fiat Punto (a bordo operai messinesi impegnati in un lavoro fuori sede) è avvenuto all’incrocio tra via Risorgimento e via Regis poco prima di mezzogiorno.

Il centauro proveniva dalla via Risorgimento è rimasto a terra oltre mezz’ora in attesa dei soccorsi. Lunghe file a causa della strada bloccata. Per oltre un’ora non è stato possibile accedere alla via Bertè.