Doppio ingresso nell’Asd Il Minibasket Milazzo, entrano ufficialmente in squadra Simone Sofia ed Enrico Mobil i a. Direttamente dalla società della Svincolati Milazzo entrano ufficialmente nel roster dei coach Guido Restanti e Massimo Sigillo la Guardia-Ala, Simone Sofia, 1.98 cm, classe 1995, ottimo giocatore che ha calcato i parquet siciliani tra le sue varie esperienze in Serie C a Spadafora e Milazzo ed in serie B a Montecatini. Per Sofia questo ingresso è in realtà un ritorno alla società del Presidente Oliva, che accoglie con molto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. «Sono pronto ed abbastanza carico per questa nuova avventura, – afferma l’atleta – non vedo l’ora di poter dare il mio contributo in campo».

Enrico Mobilia, 1.86cm, play-guardia, classe 1990, nel tempo si è dimostrato un ottimo tiratore che vanta di una grande esperienza, più di 18 anni, accumulata anche in categorie superiori, calpestando campi diversi da San Filippo del Mela, Capo d’Orlando, Padova, Reggio Calabria a Milazzo. Mirabilia è considerato un giocatore versatile, un elemento chiave anche all’interno dello spogliatoio che potrà dare un importante contributo a questo nuovo campionato sportivo.

I due ragazzi si sono uniti al resto della quarta ieri durante le attività di preparazione atletica in vista dell’inizio della serie C Silver.

Attualmente i giocatori presenti nel roster sono:

Christian Italiano, Alessandro Cuccuru, Alessandro Toto, Giuseppe La Spada, Enrico Mobilia, Simone Sofia e Claudio Cordaro.