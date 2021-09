VIDEO. Anche quest’anno la festa di Santo Stefano non si è svolta. La statua del patrono di Milazzo non ha lasciato la chiesa Madre a causa delle norme anti-covid che hanno sospeso le processioni religiose. Per tre giorni si è celebrato il triduo culminato nel pomeriggio di domenica con la messa solenne di fronte alle autorità. Annullati i festeggiamenti civili che prevedevano le bancarelle in Marina Garibaldi e il concerto del cantante sul palco di fronte la chiesa di San Giacomo.

Che le bancarelle ormai da anni fossero più tollerate che apprezzate è un sentimento che accomuna tanti. Lo si è visto con l’allestimento delle due discutibili fiere estive che sembravano un’anticipazione della festa del patrono. Non solo erano un po’ tristi ma mal tollerate in quanto hanno cancellato la vista mare per settimane. La verità è che tolta l’atmosfera della festa quello che si ripete ogni anno la prima settimana di settembre è una anacronistica carovana di bancarelle, per lo più di alimentari e cianfrusaglie, su cui un po’ tutti chiudono un occhio sulla discutibile situazione igienica. Sono finiti i tempi in cui ci si stupiva delle novità come i pelapatate fantascientifici o scope “magiche”. Ci si fermava davanti alla bancarella che organizzavano aste o sorteggi in cui si offrivano elettrodomestici e strumenti musicali a prezzi stracciati. Si mangiava la ciaurina fatta a vista e si facevano giri nelle giostre.

Come avevamo proposto l’anno scorso, gli uffici comunali preposti potrebbero approfittare di questa pausa per ridisegnare i festeggiamenti di Santo Stefano. Rivedere i criteri con cui assegnare gli spazi. L’importante è non toccare la vera star: il venditore di piatti. La reale attrattiva della festa di Santo Stefano, che incantava con i suoi racconti prima di sbattere le vettovaglie su un ripiano di lamiera. L’unico che veramente è mancato un po’ a tutti.