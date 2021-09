Una targa ricordo alla dirigente scolastica Caterina Nicosia che da quest’anno lascia la scuola. A consegnarla è stato il sindaco Pippo Midili. La preside nell’ultimo decennio ha guidato l’istituto Impallomeni rendendosi protagonista di numerose attività. Oltre alle innovazioni nello studio del latino nel biennio del “Classico”, ha ottenuto nel 2012 l’indirizzo di Scienze Applicate come ampliamento dell’offerta formativa del liceo scientifico. Dal 2013 ai due indirizzi tradizionali si è aggiunto il Liceo linguistico. Agli studenti ha permesso di partecipare a numerosissimi progetti nazionali ed internazionali, gemellaggi con scuole estere, tra i quali quello col Parlamento europeo.

La preside Nicosia va in pensione, la targa ricordo del sindaco Midili

