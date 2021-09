Cento Ferrari “moderne” e cinquanta “storiche”. Domani, martedi 7 settembre, a Milazzo sarà tappa la Cavalcade 2021, evento clou della Casa di Maranello organizzato dalla Ferrari Auto per portare i propri clienti in siti di grande bellezza. Quest’anno è stata scelta la Sicilia. E tra le città dell’isola una delle mete sarà Milazzo.

Saranno presenti oltre alle vetture al top della gamma quelle storiche, veri e propri capolavori che hanno segnato la storia della Casa del Cavallino rampante. Guidate dai loro proprietari provenienti da sessanta nazioni faranno sosta al Capo di Milazzo nei giardini di Villa Paradiso Bonaccorsi e nella sottostante strada Panoramica. Nella Villa è in programma un pranzo preparato dallo chef palermitano Natale Giunta.

Per consentire il passaggio delle auto verrà chiusa, per la durata della manifestazione, la strada provinciale 72/bis. Il provvedimento è previsto dalle 11.30 alle 16, dal bivio di via Rotolo alla intersezione con via delle Scale. Il tratto interessato, in caso di necessità, dovrà essere riaperto momentaneamente al fine di garantire il transito ad eventuali mezzi di soccorso, mezzi pubblici quali autobus di linea e residenti. Alla Canossa Events, società organizzatore, ed agli organi di Polizia municipale del Comune di Milazzo e della Polizia metropolitana, è affidato il controllo dell’osservanza dell’ordinanza e la predisposizione di adeguato servizio di vigilanza e controllo, sull’uso in sicurezza della strada.

Nel primo pomeriggio i bolidi accompagnate dalle auto di assistenza dell’organizzazione, ripartiranno alla volta di Taormina.