Municipio di Milazzo, 88 mila euro per rifare il look alla rete telefonica

Ottantottomila euro per rifare il centralino e l’impianto di telefonia del comune di Milazzo. A realizzare i lavori che comprende l’assistenza per 24 mesi sarà la ditta Explorer Informatica S.r.l di Messina che ha avuto un affidamento diretto tramite la piattaforma Mepa. Secondo la determina gli edifici comunali sono dotati di cablaggio ormai deteriorato in più punti così da pregiudicare la continuità di connessione dei dispositivi collegati in rete.

Il nuovo sistema prevede nuovi telefoni e una rete wireless all’interno degli uffici comunali oltre al rifacimento del centralino al comando di Polizia locale. A questo punto i dipendenti comunali non avranno scuse per non rispondere agli utenti. Le segnalazioni più frequenti giunte ad Oggi Milazzo riguarda la difficoltà a contattare gli uffici per avere semplici informazioni.