Milazzo, l’ospedale Fogliani ritorna in assetto covid: più rigidità per l’accesso alla struttura

Vietate le visite ai ricoverati e informazioni solo tramite telefono. L’ospedale Fogliani di Milazzo ritorna in “assetto” da Covid, come avvenuto nei momenti caldi della pandemia. Molto restrittive le nuove disposizioni volute dal direttore sanitario Paolo Cardia e predisposte dal dirigente medico Peppe Cocuzza, per tutelare sia i ricoverati che il personale della struttura di contrada Grazia.

I parenti delle persone che vengono portate al Pronto soccorso dovranno sostare fuori e potranno avere informazioni solo tramite telefono. Prima di sottoporsi a visite ambulatoriali programmate o a dialisi il paziente si dovrà sostenere a tampone rapido eseguito gratuitamente nella palazzina accanto l’eliporto. I pazienti che accedono per eseguire esami di laboratorio dovranno mostrare all’ingresso l’impegnativa del medico curante e il green pass. Per chi dona il sangue, green pass e tampone rapido eseguito sempre nella palazzina accanto l’eliporto. I minori e i disabili possono essere accompagnati da un adulto che può entrare solo previo tampone. Le disposizioni non hanno valore se viene esibito un tampone rapido negativo eseguito nelle 48 ore precedenti.