Il Consiglio dei Revisori dei Conti è composto da Rita Chillemi , Franca Cigala , Maria Paola Torre. Sono consigliere di Ssezione: Marinella Catalfamo, Giovanna Catania, Susanna Celi, Simona Munafò, Greta Schepis e Patrizia Sofia .La segretaria Letizia Bonanno dopo le operazioni di rito , si è congratulata con le nuove elette ed ha augurato un ricco biennio di progettualità all’insegna dell’unione e dell’armonia. «Sono certa – ha detto Natascia Fazzeri – che il nuovo direttivo terrà alto il nome della Sezione perché composto da socie competenti e ricche di valori». Mariella Morabito ha ringraziato le socie per il compito affidatole, che potrà svolgere operando con ragionevolezza e spirito di adattamento ai tempi incerti e in continua evoluzione.

La Fidapa Sezione Milazzo ha un nuovo presidente. Dal primo ottobre Natascia Fazzeri lascerà il posto a Mariella Morabito . Nei giorni scorsi, infatti, si sono svolte le elezioni per le cariche associative. Eletta anche Angelica Furnari vice presidente, Maria Rosaria Cusumano segretaria e Katia Crisafulli tesoriera.

