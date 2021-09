Un’intera puntata di Lineablu dedicata a Milazzo. Sabato 4 settembre, alle 14, su Rai 1, andrà in onda la puntata del noto programma televisivo dedicata all’Area Marina Protetta “Capo Milazzo”. Sarà un’occasione unica per promuovere le straordinarie bellezze naturalistiche e paesaggistiche del Promontorio di Capo Milazzo, le attività messe in campo dal Consorzio di Gestione di tutela, valorizzazione ma di educazione ambientale. All’interno del servizio una sezione dedicata alla Città di Milazzo ed allo storico quartiere marinaro di Vaccarella. Ad accompagnare Donatella Bianchi durante la registrazione della trasmissione sono stati il presidente dell’Amp Giovanni Mangano, il presidente regionale di Marevivo Fabio Galluzzo e l’educatore ambientale Peppe Maimone con il supporto della Capitaneria di Porto di Milazzo.

«Ringrazio Donatella Bianchi e l’intero staff della trasmissione per averci dato questa grande opportunità di raccontare e far conoscere al grande pubblico le bellezze del nostro mare – afferma il presidente Giovanni Mangano – Linea Blu ormai da oltre 20 anni, racconta la bellezza del mare italiano, la sua importanza non solo per la ricchezza di biodiversità che custodisce ma in quanto culla delle grandi civiltà del passato. Un obiettivo quello della trasmissione che è in linea con i nostri obiettivi di sviluppare la cultura del mare, con le sue potenzialità economiche e sociali, ponendo sempre grande attenzione ai problemi ambientali ed alla sicurezza»