«Ho già incontrato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, in merito al monte ore dei medici veterinari siciliani, inerente l’articolo 50 della finanziaria«. A dirlo è il deputato regionale all’Ars Pino Galluzzo di Diventerà Bellissima e componente della Commissione Salute. «Ho chiesto di avviare subito la contrattazione decentrata per arrivare alle 30 ore per tutti. L’assessore mi ha assicurato la sua piena disponibilità nell’avvio di questo percorso con i rappresentanti dei medici veterinari per risolvere la questione definivanemente, comunicandomi che era già in itinere questa fase di lavoro».

