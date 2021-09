Altre nuove due conferme per “Il Minibasket Milazzo“. La società mamertina del presidente Loredana Oliva ha ufficializzato anche per questa stagione, in vista del nuovo campionato sportivo di serie C Silver, gli atleti milazzesi Giuseppe La Spada (ala Grande Classe 93) e Alessandro Cuccuru (play-guardia). I due giocatori nei prossimi giorni si uniranno al resto della squadra ed effettueranno la preparazione atletica sotto la guida dei coach Guido Restanti e Massimo Sigillo.

