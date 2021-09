A partire dal 13 settembre la Caruter distribuirà i kit che le famiglie milazzesi dovranno utilizzare per conferire i rifiuti. Ogni contenitore avrà un codice a barre collegato al singolo utente in modo che gli addetti al servizio possono monitorare in tempo reale non solo conferimenti non conformi ma anche il titolare dell’utenza. I kit con tanto di opuscolo informativo verranno distribuiti nei quartieri in base al calendario in basso (escluse le domeniche). L’utente per il ritiro dovrà esibire l’ultima bolletta Tari, un documento di riconoscimento e la tesserà sanitaria. Anche in caso di delega, la tessera sanitaria dovrà essere quella dell’intestatario della Tari. La distribuzione a cura della Caruter avverrà nei luoghi indicati dal calendario, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 18. Alla fine della distribuzione il rifiuto dovrà essere conferito esclusivamente con i contenitori del kit pena multe salate.

«Questo rinnovamento – spiega il sindaco Pippo Midili che ha mantenuto la delega all’Ambiente – consentirà di raggiungere, e auspichiamo superare, gli obiettivi fissati dalla legge. Ottenere una percentuale di raccolta differenziata del 65% si tradurrà in un risparmio economico per i cittadini e, ancor più importante, in un sostanziale miglioramento dell’ambiente in cui viviamo».

IL CALENDARIO DELLA DISTRIBUZIONE

CENTRO STORICO E VACCARELLA dal 13 al 18 settembre a Piazza della Repubblica – Lungomare Garibaldi; RISORGIMENTO E SAN PAPINO dal 20 al 25 settembre, Piazzetta Via Marinaio D’Italia; SAN GIOVANNI (I) dal 27 settembre al 2 ottobre, Lungomare di Ponente zona Lido La Gobba del Cammello; SAN GIOVANNI (II) dal 4 al 9 ottobre, Parcheggio Lungomare di Ponente Via Lepanto; PORTO E ACQUEVIOLE dall’11 al 16 ottobre, Piazza Marconi (ex stazione ferroviaria); CIANTRO dal 18 al 23 ottobre, Piazza Peppino Impastato; TONO dal 25 al 30 ottobre, Parcheggio adiacente Stadio Grotta Polifemo; CAPO MILAZZO dal 3 al 6 novembre, Piazza Croce; BORGO dall’8 al 10 novembre, Parcheggio Sant’Elmo; PARCO E CORRIOLO dall’11 al 17 novembre, Centro servizi Caruter, Piazza Stazione; SAN PIETRO E GRAZIA dal 18 al 20 ottobre, Parco Giochi San Pietro, Via Giacomo Picciolo; SAN MARCO, SCACCIA, BRIGANDI’ dal 22 al 24 novembre, Parcheggio via San Marco; BASTIONE E SANTA MARINA, dal 25 al 27 novembre, Parcheggio Lungomare Spiaggia Torretta; FOSSAZZO dal 29 al 30 novembre, Parcheggio Lungomare Ponente, Via Rio Rosso.