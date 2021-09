AGGIORNAMENTO. Dopo le dimissioni del presidente Vincenzo Ciraolo abbandona il consiglio di amministrazione della Fondazione Lucifero anche Francesco Iannucci. Nel tardo pomeriggio ha presentato le dimissioni irrevocabili con le stesse motivazioni dell’avvocato messinese.

“Da oltre 7 anni – scrive – ho ricoperto la carica di consigliere con profumo impegno e dedizione in un clima senz’altro sereno e collaborativo creato con le diverse componenti, sempre e soltanto per il bene e l’interesse della stessa Fondazione e dei fini statutari dalla stessa previsti. Le dimissioni derivano dall’avere preso atto che, allo stato attuale, risulta assolutamente arduo poter proseguire nel proprio mandato”.

Iannucci – designato dalla Curia di Messina – nella lettera sottolinea di condividere le motivazioni delle dimissioni dell’avvocato Ceraolo con il quale “si erano create intese e sinergie positive”. (LEGGI QUI)

A rimanere in carica Gino Puglisi, Delfina Guidaldi e Franco Scicolone. Oggi pomeriggio alle 16,30 si sono riuniti in una seduta straordinaria del cda. «I presenti prendono atto dell’inaspettata ed immotivata lettera di dimissioni del presidente e, nel ringraziarlo per la pur breve attività fin qui svolto, confermano l’impegno del cda nella continuità gestionale della fondazione e nel contempo sottolineano la massima vigilanza ed attenzione su tutte le attività in essere a capo all’ente».