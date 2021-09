A rimanere in carica Gino Puglisi, Delfina Guidaldi e Franco Scicolone.

“Da oltre 7 anni – scrive – ho ricoperto la carica di consigliere con profumo impegno e dedizione in un clima senz’altro sereno e collaborativo creato con le diverse componenti, sempre e soltanto per il bene e l’interesse della stessa Fondazione e dei fini statutari dalla stessa previsti. Le dimissioni derivano dall’avere preso atto che, allo stato attuale, risulta assolutamente arduo poter proseguire nel proprio mandato”.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.