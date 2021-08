Si può promuovere un’Area Marina protetta raccontando barzellette? E’ quello che si chiede il medico ambientalista Peppe Falliti, già fondatore del Wwf di Milazzo, in un esposto presentato alla procura, in cui accende i riflettori sullo spettacolo di Uccio De Santis, noto cabarettista specializzato nel racconto di barzellette, che si è svolto lo scorso 1 agosto nell’area ex casermette di Capo Milazzo. A promuoverlo l’Amp Capo Milazzo, il consorzio che tutela la parte più pregiata del territorio. L’ente ha impegnato per l’occasione 5500 euro (quasi la metà, però, recuperate da donazioni del pubblico all’ingresso).

Falliti, reduce da una recente polemica sull’organizzazione del Mish Mash Festival nella stessa area naturalistica, si domanda se «sia legittimo che il Consorzio per la gestione dell’Area Marina Protetta di Milazzo utilizzi somme perché, nel caso specifico, vengano raccontate barzellette piuttosto che utilizzarle….per altre attività inerenti ed affini per il corretto funzionamento di un’Area Marina Protetta». Inoltre se «sia legittimo l’affidamento diretto, senza indagini di mercato, ad una società privata per l’effettuazione di uno spettacolo di barzellette piuttosto che coinvolgere riconosciuti divulgatori scientifici, atti a promuovere tanto per i Milazzesi quanto, a maggior ragione, per i turisti l’importanza del bene pubblico “AMP”».

Insomma, Falliti ne farebbe per lo più, una questione di opportunità anche se nell’esposto si sofferma pure sugli aspetti burocratici.

«Con la disponibilità di questa area e di questi immobili – aveva affermato però alla stampa il presidente Giovanni Mangano in quella occasione – si apre una ulteriore nuova pagina per l’area marina protetta, in quanto avremo un supporto logistico concreto per sviluppare le nostre iniziative al servizio dei turisti. In uno degli angoli più belli di Capo Milazzo potremo organizzare non solo iniziative culturali e di intrattenimento, ma anche eventi scientifici».

Lo spettacolo ha avuto un discreto riscontro di pubblico. Il comico ha anche dedicato un monologo all’ambiente. Ad apprezzare Uccio De Santis in particolare esponenti dell’amministrazione comunale e consiglieri comunali di “Diventerà bellissima” presenti alla serata che avevano promosso la serata sui propri canali social ospitando post.