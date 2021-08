Una fiamma alta decine di metri si è levata verso le 22,30 dalla torcia di sicurezza della Raffineria di Milazzo. Da giorni i tecnici della Ram stanno riavviando l’impianto del ciclo benzine fermato lo scorso 6 agosto quando si è registrato un guasto. Numerose le segnalazioni giunte ad Oggi Milazzo. Si sarebbe trattato di un «transitorio sulla rete fuel gas legato all’avviamento impianto». Il fenomeno è durato poco meno di mezz’ora rischiarando tutto il comprensorio. Il riavvio dell’impianto starebbe proseguendo.

Sulla questione ambientale del comprensorio di Milazzo, i consiglieri comunali Fabiana Bambaci e Massimo Bagli avevano chiesto la convocazione urgente e straordinaria del consiglio comunale. I due esponenti politici hanno presentato un documento, auspicando la piena condivisione di tutte le altre forze politiche di maggioranza e minoranza presenti in Aula, per giungere all’istituzione di un tavolo tecnico fra Amministrazione, i vertici della Raffineria di Milazzo, i rappresentanti dell’Asp, i rappresentanti dell’Arpa, i sindacati, ed i comitati cittadini al fine di monitorare lo svolgimento delle attività della Ram “e valutarne l’impatto ambientale, per la tutela della salute, primario obiettivo e diritto costituzionalmente garantito”.

“Nei giorni scorsi si sono ripetuti in maniera preoccupante i fenomeni di dispersioni di fumi ed olezzi provenienti dalla Raffineria di Milazzo e tali episodi non risultano sporadici, anzi fin troppo frequenti – si legge nel documento allegato al presente comunicato – Lo sviluppo delle attività industriali e la loro conduzione incidono in maniera sensibile sulla vivibilità di un territorio dove molti lavoratori vivono il futuro in uno stato di perenne incertezza, determinato da una assenza di un adeguato piano industriale di riconversione che possa garantire loro una stabilità occupazionale in prospettiva futura”.