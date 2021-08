Milazzo, nasce il Campersanto: parcheggio per roulotte con vista cimiteriale

LA CURIOSITA’. Ironicamente lo hanno ribattezzato Campersanto. Dopo il pugno di ferro dell’amministrazione Midili che ha limitato il parcheggio selvaggio di camper e roulotte sul lungomare di Ponente, i camperisti in transito a Milazzo con un efficace passaparola si sono subito riorganizzati.

Per chi preferisce la vista mare ha scelto in questi giorni sempre ponente ma occupando, ad esempio, i parcheggi liberi (dall’altro lato della strada le strisce blu) a danno di quei residenti già stremati da una viabilità discutibile all’altezza dello stadio Salmeri. Altri, invece, amanti del mistero e dell’occulto, ieri sera hanno occupato buona parte dei parcheggi all’ingresso del cimitero monumentale, ai Cappuccini. Come ha documentato la nostra lettrice Eloisa ieri erano schierati con una vista…tombale.