Federico Sinopoli nella sua opera letteraria, porta il lettore a guardare da una angolazione diversa, cioè dall'interno, come gli aderenti al Grande Oriente d'Italia hanno vissuto l'esperienza gelliana e l'indifferenza dimostrata molte volte dalla classe dirigente massonica. Una visione del tutto nuova, in grado di aprire nuove prospettive e far guardare in un modo diverso l'intera vicenda».

Giovanni Quattrone, è un fotografo professionista con un’ esperienza quarantennale maturata anche per agenzie di pubblicità ed Enti pubblici. “Casualmente siciliano”, come lui ama definirsi, si è occupato di marketing territoriale e le 50 foto che esporrà, sono una ricerca personale di anni. «Dedico la mostra ad Aurelio Pes – afferma Giovanni Quattrone – in quanto è stato il mio pigmalione. Ho scelto le foto, pensando a quelle che sarebbero piaciute maggiomente a lui. Gli sono stati assegnati due Agorà d’Argento per l’attività pubblicitaria. I suoi scatti mettono a nudo, i limiti, ma anche le forme impalpabili ed a volte incomprensibili della società odierna. Modus vivendi che sfuggono, tranne che all’osservatore attento, che continua a porsi domande, anche con la consapevolezza che non avrà alla fine tutte le risposte che potrebbe aspettarsi.