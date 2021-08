La cittadella fortificata entrerà a far parte del patrimonio della Regione siciliana. Lo ha comunicato il vicepresidente del governo Musumeci Gaetano Armao al sindaco Pippo Midili. “Abbiamo completato il negoziato con lo Stato per il trasferimento alla Regione del Castello e di altri immobili presenti all’interno di quell’area. Regione e Comune di Milazzo potranno dunque avviare tutte quelle iniziative per valorizzare questo bene, che è monumento nazionale attraverso una progettualità che passa non solo dalla Finanza regionale ma anche dai fondi strutturali e dalle risorse previste nel PNRR. Insomma la possibilità di operare una svolta per rilanciare non solo il bene, ma ritengo l’intera città di Milazzo”.

“Una straordinaria notizia – ha affermato da parte sua il sindaco Midili – si apre un percorso nuovo e ritengo più diretto per dar corso a quella progettualità che migliori l’offerta culturale del nostro bene che con i suoi 7 ettari di superficie rappresenta la cittadella fortificata più grande di Sicilia ed è uno dei complessi fortificati più significativi d’Europa»..

Ad oggi il comune di Milazzo gestiva il castello su concessione del Demanio dello Stato. Il passaggio tra i beni della Regione cambia poco per la fruibilità ma dovrebbe snellire e agevolare iter per investimenti e interventi progettuali all’interno della cittadella.