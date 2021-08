Giustizia e Sanità. E’ il nuovo libro di Diego Celi (Lithos Edizioni) che verrà presentato stasera, venerdì 27 agosto, alle ore 19, a Villa Vaccarino. Dopo i saluti del sindaco di Milazzo Pippo Midili, dell’assessore alla Cultura Francesco Alesci e del presidente Fidapa Natascia Fazzeri, discuteranno con l’autore Gianfranco Cusumano, giornalista di Oggi Milazzo e Pino Privitera, rettore Upcf. A coordinare i lavori l’avvocato Maria Rosaria Cusumano.

Nel libro viene sviscerato il mutamento della società che ha esaltato la precarietà, esacerbato il malessere, sviluppato apatia, acredine e rivalsa. Il contenzioso medico-legale è lo specchio di questa precarietà. A non essere risparmiata la magistratura. «Con la sua autoreferenzialità ha acuito questo disagio, rendendo l’arte medica in generale e quella chirurgica in particolare un vero e proprio fantasma sacrificale», si. legge nella quarta di copertina.

Diego Celi è nato a San Filippo del Mela. Chirurgo, già docente all’Università di Paola, ha ricoperto il ruolo di Capo dipartimento chirurgico all’azienda Piemonte di Messina. E’ autore di 220 pubblicazioni e di 8 monografie scientifiche.