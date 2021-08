Cresce ancora il numero dei positivi a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, questa mattina in città sono 141 i milazzesi che sono risultati positivi al tampone, sei dei quali ricoverati in ospedale. In prevalenza si tratta di soggetti non vaccinati.

Intanto in Sicilia la zona gialla si avvicina per la seconda volta in pochi giorni. Nell’isola il numero più alto di nuovi casi e soprattutto di occupazione degli ospedali.