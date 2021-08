Milazzo, rocambolesco incidente in via Risorgimento: due feriti

Violento scontro all’incrocio tra via Risorgimento e via Tenente La Rosa intorno alle 21,45 di ieri sera. Una Fiat Punto grigia ha travolto una Fiat 500 rossa che proveniva da via La Rosa facendola sbattere violentemente tra le auto parcheggiate. Sul posto gli uomini della polizia municipale che hanno effettuato fino a tarda notte i rilievi del caso. Dovranno verificare se la 500 che proveniva da uno stop avesse già impegnato l’incrocio e se la velocità della Punto fosse nei limiti consentiti. In entrambi i mezzi si sono aperti gli airbag.

I conducenti sono stati trasferiti al Pronto soccorso del Fogliani ma non hanno riportato traumi gravi.