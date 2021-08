Sono in corso le operazioni di bonifica nell’area della zona industriale di Giammoro in cui stamattina si è verificato l’incidente che ha coinvolto un’autocisterna che trasportava acido nitrico (LEGGI QUI – VIDEO). L’autista del mezzo, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Milazzo, intorno alle 9, ha perso il controllo ed è caduto nella strada sottostante del comune di San Filippo del Mela per poi rimbalzare in una campagna dove il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. L’autista, per fortuna, è riuscito a mettersi in salvo, ma ora si teme un danno ambientale. Una nube giallastra ha invaso tutta l’area ed era visibile a centinaia di metri. Sul posto oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) di Messina sono intervenuti i tecnici dell’Arpa di Messina. I comuni di San Filippo del Mela e Pace del Mela, in maniera precauzionale, hanno chiesto alla popolazione di tenere le finestre chiuse.

L’acido nitrico è sia tossico che corrosivo. Buona parte del liquido che non si è consumato nell’incendio ha continuato a sversarsi sui terreni circostanti. Il flusso si è fermato dopo che la cisterna ribaltata è stata rimessa in piedi tramite una gru.

In attesa che la ditta di trasporti proprietario del mezzo avvii a proprie spese la bonifica, come previsto dalla legge, è intervenuta in maniera solidale una squadra specializzata della Raffineria di Milazzo per contenere il propagarsi dell’acido ancora presente nei terreni, mettendo a disposizione personale e materiale assorbente specifico. Se entro stasera la bonifica non verrà conclusa il sindaco Gianni Pino farà un’ordinanza con la quale verrà interdetta temporaneamente l’arteria.