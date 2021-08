Giovanni Maimone, già presidente del circolo Vox Italia Milazzo è stato nominato coordinatore cittadino del partito Italexit del Senatore Gianluigi Paragone. «Vox Italia – si legge in una nota – ha deciso di aderire all’unico partito che ci permette dal punto di vista politico, culturale ed ideologico, di proseguire il percorso per il quale si era fondata l’associazione. Oggi più che mai è fondamentale unire e ripristinare le sovranità costituzionali, prima fra tutte quelle economiche e monetaria e quindi uscire da quest’Unione Europea».

Maimone ha ringraziato «il senatore Gianluigi Paragone e l’avvocato Giuseppe Sottile coordinatore per la provincia di Messina per la fiducia accordatami». IN questi giorni è stata aperta la campagna di adesione 2021.