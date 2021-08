«La regolamentazione della viabilità apportata con un intervento nella zona del campo sportivo è stata migliorativa, snellendo la circolazione e ottimizzando le condizioni di vita degli abitanti». A sostenerlo è stato il consigliere di Fratelli d’Italia, Nino Italiano, rappresentato in giunta dall’assessore alla Viabilità e Polizia Municipale Beatrice De Gaetano. Lo si legge in un comunicato del comune. Italiano ha anche augurato che il patto tra Fratelli d’Italia e il sindaco Pippo Midili duri dieci anni, il tempo di due legislature e battere dei “record di qualità”.

La viabilità è stato oggetto di tutti gli interventi preliminari dei consiglieri comunali anche se la seduta straordinaria urgente, era sta convocata per approvare la ratifica della delibera di giunta di “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Esercizio finanziario”. Il documento è stato approvato con voto unanime dei 13 presenti (assente in aula l’opposizione con l’uscita di Giuseppe Crisafulli, unico a rappresentarla prima della votazione),

Una variazione di 53 mila euro per realizzare gli interventi programmati e di fare fronte alle esigenze di spesa sopravvenute e relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 (decreto Sud) relativo alla riqualificazione del parco inclusivo a Piazza Peppino Impastato.

Nel corso del dibattito, incentrato in prevalenza su questioni di viabilità, la consigliera Fabiana Bambaci ha espresso rammarico per le polemiche che riguardano le questioni di viabilità, con riferimento al tratto di strada che dal Tono porta a Piazza San Papino. “Critiche spiacevoli rivolte verso l’Amministrazione (che sottolineo sta lavorando bene), ma anche contro i Vigili Urbani che, nonostante le difficoltà, lavorano con impegno costante. Non capisco – ha aggiunto la consigliera – come mai le stesse polemiche non vengano sollevate per le lunghissime code e disagi importanti ed evidenti che da anni riguardano il tratto di strada di Ponente che concerne l’attraversamento del Ponte sul Torrente Mela, con un senso unico alternato, ove non ci sono soltanto lunghe code ma anche il rischio di incidenti”. Bambaci ha poi ringraziato il sindaco Midili in merito alla sua richiesta di intervenire per il tema della sosta a pagamento, “argomento per il quale il primo cittadino si è dimostrato attento e sensibile”.

Sempre in tema di viabilità da e per il Tono, il consigliere Francesco Rizzo ha chiarito che l’amministrazione sta portando avanti soltanto soluzioni che sono previste nel Piano Urbano del Traffico, mentre Nino Italiano ha ribadito che la regolamentazione della viabilità apportata con un intervento nella zona del campo sportivo è stata migliorativa, snellendo la circolazione e ottimizzando le condizioni di vita degli abitanti.

Infine da Mario Sindoni un riferimento alla precedente Amministrazione. «L’attuale – ha detto Sindoni – sta operando più che bene dimostrandolo con i fatti e l’attività svolta, a differenza dell’inattività ascrivibile a chi ci ha preceduto».

L’unico esponente dell’opposizione presente in aula, Pippo Crisafulli, ha ribadito però che «se è vero che al Tono accoglie un numero spropositato di automobili e il traffico c’è sempre stato al rientro dal mare, questa amministrazione ha speso quasi 150 mila euro per realizzare la strada che costeggia lo stadio Salmeri ma è servita a ben poco se non a peggiorare i tempi di attesa».

DIETRO LE QUINTE. Il personale assunto dalla società che gestisce gli stalli a pagamento da oggi, 25 agosto, è diventato ufficialmente “Controllore della sosta” con atto del sindaco Pippo Midili. Così hanno acquisito le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree date in concessione su cui si paga il parcheggio. Il servizio è partito il 13 agosto scorso.