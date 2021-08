Dopo la riconferma come preparatore atletico e responsabile del settore giovanile di Massimo Sigillo e la nomina a coach della prima squadra, Guido Restanti, vengono riconfermati in casa Milazzo due atleti mamertini, Christian Italiano e Alessandro Toto, che già in passato hanno ampiamente dimostrato di poter dare un valido contributo per affrontare le varie compagini siciliane nella corsa al titolo.

Christian Italiano sceglie ancora Il Minibasket Milazzo. Guardia di un metro e novanta centimetri, classe 1994, è una figura polivalente capace di ricoprire anche il ruolo di playmaker. L’atleta da sempre ha dimostrato ottime doti tecniche e di categoria superiore. Vanta un curriculum di tutto rispetto per il panorama cestistico regionale.

Alessandro Toto, 1.83cm, play di esperienza, classe 1986, ha un passato di presenze in categorie superiori e realtà come Venafrio e Racalmuto.

Toto rappresenta una grande riconferma per la società, che gli riconosce un grande bagaglio tecnico fondamentale per la squadra che tenterà ad ogni modo di mantenere la Serie C silver