Prosegue la campagna di rafforzamento della Svincolati Milazzo in vista della prossima stagione sportiva che vedrà la compagine milazzese impegnata nel campionato di serie C Gold. Nell’ultima settimana si sono registarate la conferma del play – guardia Nicolas Alberione, Italo-argentino, classe 2001, 180 cm e due nuovi arrivi. Si tratta dell’ala Serba

Dalibor Vidakovic: Cresciuto nel Santa Margherita Ligure dove ha conseguito la formazione italiana . Dopo vari campionati giovanili , disputa anche una finale nazionale,veste le maglie della Virtus Lumezzane( C Gold ) Pallacanestro Recanati ( C Silver ) , Basket Recanati (Serie B ) e Vigor Matelica ( C Gold ) . Nella stagione 2019/2020 approda alla Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza ( Serie D ) , la sua ottima stagione gli vale la riconferma e così nel campionato scorso ,dopo il ripescaggio , risulta tra gli assoluti protagonisti della splendida cavalcata dei suoi con la conquista del titolo regionale di C Silver e con la disputa della finale spareggio playoff per l’accesso in Serie B .

Arijan Radan: Nasce a Sarajevo ( Bosnia Herzegovina) ed in possesso anche della cittadinanza Croata .

Cestista di provata esperienza ,sin dagli inizi della sua carriera indossa la maglia di vari club europei quali Kk Elektra ( Prima divisione Slovenia ), Kk Celik ( Seconda divisione Bosnia Herzegovina ), ITU University ( Seconda Divisione Turchia ) e Kk Triglav ( Seconda Divisione Slovenia ).Nelle ultime quattro stagioni è protagonista in Germania, nella Schwabisch Hall ( Seconda Divisione-Stagione 2017-18 ), dove conquista il titolo di miglior realizzatore del torneo . Nella stagione 2018/19 rientra in patria al KK Gen (Terza Divisione ) trascinando i suoi alla vittoria del titolo ed anche qui, oltre a ricevere il premio di MVP , si conferma miglior marcatore di tutto il torneo . Nel 2019/20,ancora al Kk Gen, vince il campionato di Seconda Divisione e la classifica di miglior realizzatore. Nella scorsa stagione cambia casacca e passa alla Kk Spartans, sempre in Seconda Divisione (Bosnia Herzegovina ), confermandosi ancora una volta top scorer della lega .