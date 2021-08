Il Festival Armonie della sera, noto per portare la musica nei luoghi d’incanto d’Italia e giunto alla diciassettesima edizione, approda per la prima volta in Sicilia al Tindari Festival.

“Sheherazade” il titolo dello spettacolo che vedrà sul palco la pianista siciliana Gilda Buttà che accompagnerà il duo Marco Sollini e Salvatore Barbatano, pianisti che hanno calcato i palcoscenici più prestigiosi, dal Mozarteum di Salisburgo al Festival dei Palazzi di San Pietroburgo, dalla Smetana Hall di Praga alla Filarmonica di Cracovia, dalla Salle Cortot di Parigi al Teatro Manoel di Malta.

Un tris di pianisti per una serata che si preannuncia elettrizzante e che non solo vedrà gli stessi esibirsi a sei mani su un pianoforte per i due brani di S. Rachmaninov Valse e Romance, ma anche proporrà la pianista Gilda Buttà che debutta in una insolita veste di voce recitante con il testo di Donatella Donati scritto per “Sheherazade”, protagonista con le musiche omonime del compositore N. Rimskij-Korsakov il quale ne fece lui stesso una versione per pianoforte a 4 mani, dalla più celebre versione sinfonica.

La magia dei racconti tratti da “Le Mille e una notte” si intrecceranno con le musiche eseguite dal Duo Sollini – Barbatano per una serata davvero imperdibile nello scenario unico del Teatro Greco di Tindari. Lo spettacolo andrà in scena giovedì 26 agosto alle ore 21.30 e i biglietti sono già disponibili in prevendita (CLICCA QUI). Saranno rispettate le norme anti-Covid e resta l’obbligo del green pass per questo evento che vede la collaborazione del Comune di Patti e del Festival di Tindari.